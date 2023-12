José Mourinho ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida con il Sassuolo, attaccando a modo suo la designazione dell'arbitro Marcenaro

Il tecnico portoghese ha espresso dubbi sulla designazione arbitrale per Sassuolo-Roma: "Non mi lascia tranquillo". Nel mirino in particolare l'arbitro Marcenaro con Mourinho che tira in ballo anche la Fiorentina