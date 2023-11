VIDEO – Incidente in macchina per Balotelli: il giocatore è rimasto illeso

Paura a Brescia per Mario Balotelli. Poco dopo le 20 l'ex attaccante di Inter e Milan è uscito di strada in via Orzinuovi

Auto completamente distrutta, esplosi airbag, Balotelli illeso ma barcollante. Sono le immagini diventate virali ieri sera e che arrivano da Brescia, dove l'auto del calciatore è finita fuori strada in via Orzinuovi per ragioni ancora da chiarire. Lui si sarebbe rifiutato di essere sottoposto all'alcol test. Video di Gazzetta.it