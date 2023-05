Mentre il Bayern Monaco vinceva negli ultimi minuti a Colonia, il Borussia Dortmund non è andato oltre il 2-2 in casa contro il Mainz, perdendo clamorosamente il campionato per via della differenza reti

I gialloneri hanno perso una Bundesliga che era ormai in tasca, ma non per questo i tifosi hanno voltato le spalle ai loro beniamini, che hanno dato tutto per provare a stoppare l'egemonia del Bayern