VIDEO – Gudmundsson, allenamento folle: immerso nel ghiaccio

Albert Gudmundsson si tiene in forma anche durante i giorni di riposo e lo fa in maniera molto particolare. In Islanda infatti affidato al coach Godmund Johansson per una sessione di recupero estrema. I due si sono tuffati nel mare gelato islandese, alla temperatura di -1 gradi centigradi, restando immersi per 3 minuti. Video di Gazzetta.it