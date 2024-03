VIDEO – Gol capolavoro di Insigne in New England Revolution-Toronto

Nella gara di Mls del suo Toronto Fc in casa dei New England Revolution, Lorenzo Insigne ha messo in mostra tutte le sue qualità, realizzando con un gran tiro a giro la rete decisiva dello 0-1. Guarda il video

