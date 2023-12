VIDEO – Giornalista della Bbc mostra il dito medio in diretta

Maryam Moshiri, presentatrice della Bbc, ha mostrato il dito medio in apertura dell'edizione di mezzogiorno del tg

"Stavo scherzando con il mio team, il direttore di produzione faceva il countdown mimando i numeri con le mani. Allora io gli ho voluto rispondere in quel modo per scherzare, ma non credevo di essere già in onda", così si è giustificata Maryam Moshiri, presentatrice della Bbc, che ha mostrato il dito medio in apertura dell'edizione di mezzogiorno del tg. Video di Gazzetta.it