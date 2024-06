Adidas, sponsor tecnico delle nazionali di calcio, ha collaborato con la Figc per questo emozionante video che segna l’inizio dell’avventura azzurra in Germania per Euro 2024.

Adidas, sponsor tecnico delle nazionali di calcio, ha collaborato con la Figc per questo emozionante video che segna l’inizio dell’avventura azzurra in Germania per Euro 2024.