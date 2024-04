Le parole di Dodò al termine di Viktoria Plzen-Fiorentina, l'andata dei Quarti di Finale di Conference League finita 0-0 (fonte youtube ACF Fiorentina)

Una Fiorentina moscia e senza idee fa 0-0 in Repubblica Ceca. Ma Dodò trova comunque degli aspetti positivi, in una serata che lo ha visto di nuovo in campo per tutti i 90'. Il brasiliano è stato tra i migliori.