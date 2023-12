Follia Ultras, incidenti Casertana-Foggia: le immagini shock (VIDEO)

Una parte dei numerosi episodi di violenza verificatisi al 45' di Certana e Foggia, in Serie C: dopo il lancio di fumogeni e bombe carta dal settore ospiti ai distinti, dove c'erano i supporter di casa, questi ultimi hanno risposto con altri fumogeni, quindi hanno cercato di raggiungere i pugliesi, sfondando un cancello ed invadendo la pista di atletica. I tifosi sono venuti a contatto, due casertani sono rimasti feriti, uno da un fumogeno, l'altro colpito forse con una spranga (entrambi medicati sul posto); sono così dovuti intervenire gli agenti in tenuta antisommossa, che hanno diviso le due frange, facendole rientrare nei propri settori. (Video di Gazzettta preso da X @footbalIfights)