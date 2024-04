Domenica sera la Fiorentina affronta un Sassuolo decimato dagli infortuni e in lotta per evitare la retrocessione. Italiano opterà per un ampio turnover

Domenica sera la Fiorentina affronta un Sassuolo decimato dagli infortuni e in lotta per evitare la retrocessione. Italiano opterà per un ampio turnover preservando i titolari per la gara di giovedì sera al momento più importante per i viola.