VIDEO – Che accoglienza per Dodo! Guardate la reazione dei figli

I figli di Dodo, nella storia pubblicata dalla compagna, si sono resi protagonisti di un tifo infernale per il papà, a sottolineare, probabilmente, le difficoltà ed il lungo calvario che il terzino destro della Fiorentina ha dovuto attraversare.

Non solo la Fiesole riabbraccia calorosamente il brasiliano in campo. Anche i suoi figli, nella storia pubblicata dalla compagna di Dodo, si sono resi protagonisti di un tifo infernale per il papà, a sottolineare, probabilmente, le difficoltà ed il lungo calvario che il terzino destro della Fiorentina ha dovuto attraversare.