Successi viola in gare ufficiali: Pradè ha superato Corvino al 2° posto assoluto

L’affermazione contro il Torino ha rappresentato anche un sorpasso storico a livello dirigenziale della storia gigliata in quanto l’attuale direttore sportivo Daniele Pradè si è portato a quota 194 vittorie in gare ufficiali, grazie alle quali ha superato le 193 di Pantaleo Corvino, collocandosi al secondo posto assoluto dietro a Luciano Giachetti, il D.S. che creò la Fiorentina del primo scudetto, che primeggiò in Italia ed in Europa per diversi anni. Le 194 vittorie di Pradè sono così suddivise: 141 in Serie A, 21 in Coppa Italia, 17 in Conference League e 15 in Europa League. Da evidenziare il fatto che Pradè abbia raggiunto i 194 successi in 414 gare, decisamente meno rispetto alle 452 partite disputate da Corvino in cui conquistò 193 successi.