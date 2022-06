Subito una “big” al 1° turno per la Fiorentina? Le possibilità non sono poche

Stando ai criteri di compilazione del prossimo calendario di Serie A , che verrà pubblicato domani, abbiamo provato a capire quale potrebbe essere l'avversaria della Fiorentina nel primo turno che si disputerà, ricordiamo, nel week end del 13 e 14 agosto . I parametri a disposizione sono pochi rispetto al passato e va subito specificato che la squadra viola può esordire sia in casa che in trasferta .

Partendo dal fatto che la Fiorentina viene annoverata dalla LegaSerieA fra le squadre già sicure di partecipare alla fase finale di una delle prossime manifestazioni UEFA (la Conference League nello specifico, nonostante i viola debbano superare il play off per acquisirne la certezza) possiamo, per questo motivo, escludere almeno 7 giornate in cui la squadra di Italiano può considerarsi sicura di non incrociare le "big" del torneo, ossia nei turni infrasettimanali e nelle giornate che si giocano in mezzo a due turni consecutivi di coppe europee.