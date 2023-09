Solita partenza del 1961, quando la Fiorentina fece il ritiro dentro lo stadio!

La Fiorentina che fa la preparazione estiva in città dopo aver disputato due finali poche settimane prima (una di Coppa Italia e una di una competizione UEFA), che passa il primo "step" europeo contro il Rapid Vienna e che perde a Milano contro l'Inter nelle prime giornate di campionato subendo 4 reti dopo avere vinto in trasferta (e sul mare) la prima di campionato e pareggiato in casa alla seconda giornata. Sembra la storia attuale della Fiorentina, ma, in realtà, è esattamente quello che successe anche dopo il 23 luglio 1961! In questa data, infatti, la Fiorentina allenata da Hidegkuti, dopo aver giocato (e vinto) le finali di Coppa Italia e di Coppa delle Coppe solo 6 settimane prima, iniziò il ritiro precampionato a Firenze, allenandosi dentro lo stadio Comunale a delle temperature deciasamente elevate. La squadra, la sera, tornava (a piedi) a Villa Linda sul Poggio Gherardo, nella zona che sovrasta il centro tecnico di Coverciano. Durante le mattinate i viola raggiungevano lo stadio (distante circa 2 km in linea d'aria) attraverso passeggiate con percorsi alternativi che, a volte, toccavano anche la zona di Bellariva. Nel pomeriggio, invece, sul terreno dello stadio di Campo di Marte si tenevano delle sedute d'allenamento vere e proprie, anche con l'uso del pallone a partire dal 25 luglio. Durante quella stagione, culminata col terzo posto in campionato e con la finale di Coppa delle Coppe contro l'Atletico Madrid a maggio (ripetuta poi a settembre), la Fiorentina conquistò 27 successi sulle 49 gare ufficiali totali disputate, in cui andò a segno 90 volte (27 volte con Hamrin e 26 con Milani). In campionato la squadra viola riuscì a restare in corsa per lo scudetto fino alla penultima giornata del torneo che vide trionfare, poi, il Milan.