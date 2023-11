Nzola-Beltran: undici partite 3 tiri e 1 gol

La situazione non è certamente buona, ma c'è da dire che prima di loro con il gioco avvolgente della Fiorentina avevano compicciato poco in quanto a gol anche Piatek, Jovic e Cabral. Tutti centravanti che hanno fallito, oppure il gioco della Fiorentina molto lento e elaborato non li aiuta? Per la precisione il fischiatissimo Vlahovic nel campionato 2021/22 prima di passare alla Juventus in 21 partite aveva segnato 17 gol di cui 5 su rigore. Non poche e che costituiscono l'unico bottino importante per un centravanti della Fiorentina di Italiano.