Numeri & statistiche: Italiano mette nel “mirino” Pesaola e Ranieri

Vincenzo Italiano si accinge a guidare la Fiorentina per il terzo anno consecutivo. Nella storia gigliata non si annoverano tantissimi tecnici ad avere allenato per tre stagioni consecutive in Serie A la squadra viola, esattamente 9 e tutti italiani (in ordine cronologico): Ara, Galluzzi, Ferrero, Bernardini, Chiappella, De Sisti, Ranieri, Prandelli e Montella. Per quello che concerne i campionati a 20 squadre, invece, si contano solo 3 tecnici gigliati con, almeno, 3 stagioni consecutive in Serie A: Ferrero, Prandelli e Montella. Per quello che concerne le graduatorie storiche, possiamo evidenziare diverse statistiche che riguardano Vincenzo Italiano, il quale, con la prossima presenza in Serie A con la Fiorentina (a Genova sarà la 77°), spodesterà Paulo Sousa dal 10° posto assoluto in fatto di gare disputate nella massima serie sulla panchina gigliata, con la possibilità, addirittura, di raggiungere e superare nei turni successivi Ranieri, Galluzzi e Ara. Anche sotto l'aspetto delle gare vinte in Serie A l'attuale tecnico gigliato può spodestare Paulo Sousa dal 10° posto assoluto (entrambi sono a quota 34) e puntare Claudio Ranieri, nono a 39 successi. Per quello che riguarda, invece, la graduatoria "all time" delle gare ufficiali (cioé comprese anche le coppe e i campionati minori) a Vincenzo Italiano mancano solo 10 partite per irrompere nella top ten assoluta (che vede al 9° posto appaiati Pesaola e Galluzzi). Da evidenziare il fatto che, con il prossimo successo da allenatore viola, Italiano raggiungerà Pesaola a quota 53 vittorie all'ottavo posto della graduatoria assoluta del maggior numero di partite ufficiali vinte da tecnico della Fiorentina. Ricordiamo, infine, che Vincenzo Italiano è diventato (in solo 2 anni) il 13° tecnico viola a disputare almeno 100 partite in competizioni ufficiali.