La regola del 3: terza gara stagionale con tre reti segnate nel primo tempo

La gara di oggi contro il Frosinone non è la prima quest'anno in cui la Fiorentina segna tre reti nel primo tempo. Belotti, Ikoné e Martinez Quarta hanno dato il "la" alla goleada contro i ciociari, ma nella stagione 2023/24 era già accaduto due volte. La prima all'esordio in campionato a Marassi: Biraghi, Bonaventura e Nico Gonzalez avevano aperto la sfida contro il Genoa (finale 1-4 per la squadra di Italiano), mentre in Conference League il malcapitato Cukaricki subì la doppietta di Beltran e la rete di Ikoné nel 6-0 del 26 ottobre.