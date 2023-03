Il segreto dell’exploit viola? Semplice, è bastato perfezionare la mira

Il filotto di 6 vittorie consecutive della Fiorentina nelle ultime 6 gare ufficiali e gli 8 risultati utili consecutivi sono facilmente spiegabili attraverso i numeri. Per quello che concerne la difesa, ad esempio, la media dei gol subiti a gara nelle ultime 6 partite (0,7) è molto simile a quella conseguita nelle 15 gare precedenti (0,9), a conferma di una buona solidità del comparto arretrato viola. Il miglioramento del reparto offensivo, sotto l'aspetto della prolificità, rappresenta invece il motivo degli ottimi risultati ottenuti nell'ultimo periodo. Nelle ultime 8 gare, tanto per citare dei dati reali, la Fiorentina ha realizzato 20 reti su 137 tiri tentati, con una media di un gol ogni 6,85 tiri, media decisamente superiore rispetto a quella conseguita nelle 32 gare precedenti in cui i viola avevano segnato con una media di un gol ogni 12 tiri!