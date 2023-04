Fiorentina-Cremonese vale un altro record per i ragazzi di Italiano

La Fiorentina stasera cercherà di ottenere l’accesso alla sua 11° finale di Coppa Italia (solo 5 squadre ne hanno disputate di più). Il bilancio generale dei viola nei 17 turni di semifinali ad eliminazione diretta della coppa nazionale - scrive Roberto Vinciguerra quest'oggi su LA NAZIONE - è leggermente positivo considerato che in 9 casi la formazione gigliata è riuscita poi a qualificarsi per la finale. Dopo il 2014 però, anno dell’ultima finale disputata, la Fiorentina si è trovata la strada sbarrata nei 3 casi successivi: due volte ad opera della Juventus ed una dell’Atalanta. In passato per due volte su tre i gigliati hanno conquistato la finale dopo avere vinto la gara d’andata di una semifinale, l’ultima volta nel 1998-99, quando la formazione di Trapattoni riuscì a strappare il pass della finale dopo essersi imposta in trasferta a Bologna per 2-0 e pareggiato in casa 2-2 dopo i supplementari. Contro la Cremonese la squadra di Italiano tenterà anche di eguagliare un altro record assoluto della storia viola, ossia vincere per 4 volte contro la stessa squadra nel corso della stessa stagione, evento verificatosi solo una volta in passato (contro l’Atalanta nel 1995-96). ---> LEGGI LE NOTIZIE DI COPPA ITALIA