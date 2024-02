Fiorentina, col Bologna scattano tre cifre tonde. E Italiano festeggia

Nell'edizione odierna del QS troviamo un approfondimento statistico per quanto riguarda la sfida che si giocherà domani fra Bologna e Fiorentina. E per una curiosa coincidenza il match del Dall'Ara rappresenterà il raggiungimento di tre cifre tonde ben distinte. Quella di domani è infatti la gara 3.900 della propria storia. "Contro i rossoblù i viola scenderanno in campo anche per la 2.900esima volta in A. Con il Bologna, poi, Vincenzo Italiano diventerà il decimo allenatore della storia viola a guidare la Fiorentina per 100 volte in A. Sotto questo aspetto è interessante evidenziare il fatto che solo 5 tecnici della storia gigliata abbiano conseguito un rendimento migliore di Italiano nelle loro prime 100 panchine gigliate in Serie A"