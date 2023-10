Commisso diventa il 9° presidente a raggiungere quota 200 gare in viola

Fiorentina-Empoli rappresenta un'altra importante tappa storica per il presidente Rocco Commisso

Fiorentina-Empoli rappresenterà la 200° gara ufficiale per Rocco Commisso, che diventerà il nono presidente viola a raggiungere le 200 partite ufficiali dopo Ridolfi, Befani, Baglini, Ugolini, Ranieri Pontello, Vittorio Cecchi Gori, Andrea Della Valle e Cognigni. Il bilancio è positivo: 84 successi, 49 pareggi e 66 sconfitte. Da evidenziare il fatto che dalla prima gara (Fiorentina-Monza 3-1 di Coppa Italia del 18 agosto 2019) siano passati solo 4 anni e 2 mesi, in cui la Fiorentina ha giocato, in media, ogni 7 giorni e mezzo (pause estive comprese).