Caceres stakanovista: sempre in campo, come lui solo altri due ultratrentenni

Non è stato un inizio di campionato scintillante per Martin Caceres, protagonista suo malgrado di qualche svarione difensivo, ma la Fiorentina non rinuncia mai all’esperienza del Pelado. Tra i giocatori di movimento over 30 in Serie A, solo tre sono rimasti in campo per tutti i 630 minuti disputati fino ad ora: si tratta di Kamil Glik del Benevento, di Francesco Acerbi della Lazio e appunto di Caceres. Molto è dipeso anche dai problemi fisici di Pezzella, ma i numeri parlano chiaro e danno all’uruguayano motivo di sorridere. (Sky Sport)

