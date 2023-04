A Poznan anche per eguagliare il record di successi consecutivi esterni

Dopo aver stabilito a Cremona il nuovo record di vittorie esterne consecutive in gare ufficiali (6), superando le 5 della stagione 2002-03 in Serie C2, la Fiorentina di Italiano a Poznan cercherà di eguagliare il record assoluto di successi consecutivi esterni stabilito a "cavallo" delle stagioni 2012/13 e 2013/14 dalla squadra di Montella, che chiuse l'annata 2013/13 con 4 successi esterni in campionato e iniziò quella successiva con l'affermazione esterna a Zurigo in Europa League a cui seguirono altri due successi consecutivi in Serie A lontano da Firenze per un totale di 7 vittorie consecutive fuori casa.