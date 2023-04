A Cremona anche per eguagliare un record assoluto della storia viola

Vincendo la gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia la Fiorentina di Italiano eguaglierebbe il record assoluto della storia viola in fatto di vittorie consecutive in gare ufficiali

Vincendo la prossima gara in programma, cioè quella di Cremona, valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, la Fiorentina di Vincenzo Italiano raggiungerebbe quota nove successi consecutivi in gare ufficiali nel corso della stessa stagione ed eguaglierebbe il record assoluto della storia viola stabilito nell'annata 1959-60 quando, la squadra di Carniglia (grazie, soprattutto, ai gol a ripetizione di Hamrin) riuscì ad inanellare 9 vittorie consecutive fra Serie A e Coppa Italia.