Zurkowski, anche lo Spezia fa sul serio: Macia a lavoro

Lo Spezia è una delle squadre più attive in questo inizio di calciomercato invernale e tra gli obiettivi per rinforzare la rosa c'è anche Szymon Zurkowski. Come scrive La Nazione, il centrocampista polacco potrebbe scegliere come preferenza proprio gli aquilotti grazie alla conoscenza dei compagni di nazionale Kiwior e l'ex viola Dragowski. Su di lui ci sono molte squadre che stanno bussando alla porta, soprattutto la Salernitana, con i viola intenzionati a dare il via ad una base d'asta che si aggirerà attorno ai 5/7 milioni di euro. Macia e Melissano sono a lavoro e gli ottimi rapporti con la dirigenza della Fiorentina potrebbero alla lunga dare i suoi frutti.