Zappacosta, blitz dell’Atalanta che sorpassa la Fiorentina

Il futuro di Davide Zappacosta sembra essere lontano da Firenze. Atalanta si è inserita con forza e il Chelsea sembra intenzionato a cedere.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per Davide Zappacosta, terzino destro del Chelsea, pare esserci stato il sorpasso dell'Atalanta sulla Fiorentina. La Dea ha bisogno di italiani in rosa e lui sarebbe il profilo perfetto, in quanto cresciuto anche nella primavera della squadra di Bergamo. Sembrava quasi fatta per il suo trasferimento alla Fiorentina, dopo aver già trovato l'accordo tra club e giocatore, però l'Atalanta si è inserita con forza. La società viola aera vicina all'accordo con la formula del prestito oneroso per 1 milione e con diritto di riscatto fissato a 10, mentre la Dea, ha proposto al Chelsea, l'acquisto a titolo definitivo del terzino.