Vlahovic parla inglese, ma non troppo: “L’ItalTottenham” in pole position

Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora un mistero ma in lontananza Fabio Paratici e Antonio Conte osservano molto interessati

Come riportato dal Corriere dello Sport, il club inglese sarebbe pronto a fare follie per Vlahovic. Soprattutto perché, la società degli Spurs conosce e non poco il campionato italiano. In fatti Fabio Paratici e Antonio Conte ammirano allo stesso modo le qualità del numero nove viola e si starebbero muovendo per anticipare la concorrenza di mezza Europa. Alla Fiorentina ciò converrebbe, con una cessione a Giugno a una cifra molto importante. Tutto è ancora da dirigere ma il Tottenham non sembra voler mollare la presa.