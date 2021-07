Vlahovic e il rinnovo: c’è il nodo clausola rescissoria, le ultime

Per Dusan Vlahovic continuano le sirene di rinnovo. L'attaccante vorrebbe rimanere alla Fiorentina, ma il nodo riguarda la clausola

Sulle pagine di Repubblica oggi in edicola si parla anche di Dusan Vlahovic. Il quotidiano lo definisce (giustamente) il caso più spinoso, vista la portata del calciatore. Ieri l'ex DS Freitas ha confermato che la voglia di restare non manca al giocatore (le sue parole) ma come spesso accade il mercato è più complesso. Secondo quanto si legge il nodo non è tanto sull'ingaggio di 2,5 milioni, se mai sulla clausola rescissoria: i viola vorrebbero inserire un cifra alta, mentre gli agenti più bassa. Si parla di circa 40 milioni: si continua a trattare.