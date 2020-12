Viola su Caicedo, la Lazio è pronta a farlo partire: ecco le cifre

Vi abbiamo parlato del forte interesse della Fiorentina per l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo (SCHEDA), che potrebbe diventare il primo elemento visionato da Pradè nel mercato invernale. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola riprende la questione, sottolineando come l’ecuadoriano potrebbe partire anche per qualche fastidio con il suo attuale club: non avrebbe gradito in particolare il suo scavalcamento nelle gerarchie da parte di Muriqi, arrivato la scorsa estate. Cinque reti – pesanti – con i biancocelesti non avrebbero fatto cambiare il suo desiderio di partire per altri lidi e Firenze parrebbe piazza gradita anche per la sua famiglia. Indicazioni che gli uomini mercato viola potranno sfruttare come alleate, con il quotidiano che riporta anche le cifre che potrebbero accontentare tutti: fra i 5 e i 7 milioni il presidente Lotito lo farebbe partire. Toccherà ai viola capire se tale budget può essere investito per un giocatore di 32 anni.