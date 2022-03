Viola, meno gol ma difesa più solida: Italiano ha invertito le carte

La Fiorentina sta segnando meno, ma dalla partenza di Vlahovic, la difesa viola non balla più: Italiano ha mescolate le carte

La Fiorentina ha una nuova tendenza per trovare un posto in Europa, non ballare più in difesa. Incredibile come i Viola abbiano una media punti addirittura migliore dell'epoca Vlahovic. Adesso ad alleviare la poca incisività sotto porta, ci pensa il grande lavoro difensivo. Ancora una volta Vincenzo Italiano sta sorprendendo tutti, cambiando la mentalità in fase difensiva, senza snaturare l'asset offensivo della squadra. Non a caso da qualche settimana la coppia difensiva è sempre Milenkovic-Igor. Se per la titolarità del primo non avevamo dubbi, sul brasiliano l'operazione del tecnico viola è stata un capolavoro. Come scrive la Repubblica, Igor sta regalando prestazioni di grande qualità una dopo l'altra e adesso sembrerebbe avere un chiaro vantaggio rispetto a Martinez Quarta. Nelle ultime 8 gare, con la coppia Milenkovic-Igor, la Fiorentina ha subito solamente 6 gol, una media di 0,75 reti incassate a partita.