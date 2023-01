Viola a Roma per sfatare il tabù delle big. Vincere per sognare l’Europa

La scalata all'Europa partirà questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma, dove la Fiorentina va a caccia del primo successo stagionale contro una big, forte di una striscia che nelle ultime dieci partite ufficiali ha visto i viola vincere sette volte. Se infatti nella scorsa annata la squadra di Italiano aveva battuto corazzate come Atalanta, Milan e Napoli (in Coppa Italia), quest’anno gli unici successi mandati in archivio sono arrivati contro le ultime formazioni della classifica.