Viktoria Plzen senza il “nuovo Osimhen”. Attenzione però a due giocatori

Su La Nazione di oggi un approfondimento sul prossimo avversario della Fiorentina in Conference League: il Viktoria Plzen. Come scrive il quotidiano, in un colpo solo sono state evitate le quattro squadre tecnicamente migliori (oltre ai viola), ma il Viktoria Plzen resta comunque un avversario da prendere con le molle per quanto dimostrato quest’anno in Europa. Squadra dell’omonima città, famosa per la produzione di birra (Pilsner Urquell) e automobili (Skoda). Attualmente terza in classifica alle spalle di Sparta e Slavia Praga, distante nove punti dalla vetta. Miglior attacco del campionato (59 gol) e un percorso sontuoso in Conference League. E’ entrato in scena a luglio nel 2° turno preliminare. Ha fatto fuori i kosovari del Drita, i maltesi dello Gzira United e i kazaki del Tobol Kostanay prima di approdare alla fase a gironi. Dove ha stravinto il proprio vincendo sei partite su sei contro Dinamo Zagabria, Astana e Ballkani. Agli ottavi la performance meno convincente: dopo un doppio 0-0 con il Servette è passato ai rigori. Fin qui 22 gol fatti e soltanto 3 subiti in tutta la Conference. A fine ottobre il Viktoria ha perso per un grave infortunio al ginocchio il nigeriano (2003) Durosinmi. In patria sono sicuri, è definito il ‘nuovo Osimhen’. Stava facendo molto bene, ma non ci sarà contro la Fiorentina. Che se la dovrà invece vedere con Pavel Sulc (ieri ha confidato che la sua preferenza per il sorteggio andava sul Club Brugge), trequartista classe 2000 che segna come un attaccante. Lavoro tutto fisico per Milenkovic con il gigante Chory, 199 centimetri e un discreto dinamismo. Sarà una bella sfida. Il tecnico Koubek (ex portiere cecoslovacco) schiera generalmente i suoi con un 3-4-2-1 che può diventare all’occorrenza un 3-5-2. La squadra è in grado di adattarsi alle caratteristiche degli avversari. Insomma, soddisfazione per il sorteggio sì, ma occhio a non sottovalutarli.