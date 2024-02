Vietato mollare: patto tra la squadra e i tifosi. A Empoli in quattromila

"Insieme. Uniti. La Fiorentina con la sua gente. L’unica strada che può portare fuori dalla crisi di risultati di inizio anno. La botta di Bologna ha dato un colpo di spugna alla scorpacciata di gol contro il Frosinone. Certo, una partita non può bastare per dirsi guariti, ma in tanti si erano illusi. La notte del Dall’Ara ha riaperto una crisi d’identità che deve essere tamponata il prima possibile. Si riparte da lì. Dal confronto a fine partita tra i tifosi viola presenti nel settore riservato agli ospiti e la squadra di Italiano. Una sorta di secondo tempo rispetto a quanto già andato in scena sabato scorso al Viola Park. Il messaggio degli ultras (per adesso) è sempre il medesimo: dimenticare in fretta il mercato, sudare la maglia e andare in campo con entusiasmo. Niente musi lunghi, gli stimoli devono esserci per tutti. Anche perché se è vero che il primo mese e mezzo dell’anno è stato dimenticare (conquista della semifinale di Coppa Italia a parte) è altrettanto vero che ancora c’è da giocarsi tanto. Il succo di quanto si sono detti giocatori e tifosi è proprio questo: vietato gettare alle ortiche la stagione a febbraio, con le possibilità intatte in Coppa Italia e Conference League, oltre a un campionato che si è fatto sicuramente più difficile ma non di certo compromesso".