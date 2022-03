Verso l’Inter: cambieranno sette undicesimi rispetto al ko di settembre

Ecco come la Fiorentina dovrebbe giocare contro l'Inter

Dal primo minuto non ci sarà Benassi, ormai partito, ma Odriozola, mentre uno dei “superstiti” sarà Milenkovic ma difficile che venga affiancato da Nastasic come all’andata, semmai da Igor. Biraghi a sinistra e Torreira come regista sono due certezze così come ci sarà Gonzalez, ma è tutt’altro che scontato Sottil (Saponara e Ikonè scalpitano). Il totale fa 4 ma Italiano potrebbe non andare oltre perché lo stesso Bonaventura ieri ha svolto una seduta personalizzata. L’obiettivo del lavoro “ad personam” del centrocampista sarebbe quello di averlo a disposizione sabato sera. È uscito infortunato nella sfida contro il Bologna di domenica scorsa, sarà convocato però rischia il posto dal primo minuto perché Italiano nelle sue scelte privilegia solitamente chi ha lavorato sempre in gruppo, tranne rare eccezioni come accaduto con Odriozola nell’ultima uscita.