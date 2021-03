Verso il Parma: probabile forfait di Igor e Castrovilli

Per la partita contro il Parma domenica pomeriggio, la Fiorentina avrà fare a meno di Franck Ribery, squalificato. Non solo perché, come scrive il Corriere dello Sport, con ogni probabilità mancheranno anche Igor e Castrovilli, costretti a uscire dal campo contro la Roma per infortunio. Dopo le valutazioni di ieri, oggi saranno comunicati i risultati degli esami specifici a cui si sono sottoposti i due calciatori, però i tempi sono strettissimi per immaginarli a disposizione tra due giorni.

Per quanto riguarda Bonaventura e Kouame, lo sprint che conduce al rientro è davvero necessario. L’ex Milan pare essere più avanti, ieri ha svolto allenamento personalizzato con carichi di lavoro precisi e con la presenza del pallone fa ben sperare Prandelli, ma tutto dipenderà dalle risposte alle sollecitazioni in questi due allenamenti che restano alla sfida contro il Parma. Il discorso vale anche per Kouame. Viceversa, cinque assenti diventerebbero un problema mica di facile soluzione.