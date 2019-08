Verso il Genoa: l’unica novità potrebbe essere Dalbert

Domenica sera al Ferraris la Fiorentina sfiderà il Genoa. Come scrive La Nazione, a meno di novità provenienti dal mercato, Montella potrebbe confermare la formazione scesa in campo contro il Napoli. L’unica differenza potrebbe essere rappresentata dal terzino sinistro. Non è da scartare l’esordio di Dalbert, in arrivo dall’Inter. Se così fosse, Venuti finirebbe in panchina.

