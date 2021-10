Verso Fiorentina-Cagliari, quasi 30.000 e Franchi verso il sold out

Anche in Fiorentina-Cagliari il colpo d'occhio sarà decisamente buono. Franchi verso il (quasi) tutto esaurito

Nonostante il k.o. di Venezia e il caso Vlahovic, la caccia al biglietto per Fiorentina-Cagliari prosegue e la voglia di seguire i viola da vicino resta tanta. I mini-abbonamenti per le ultime sette gare del 2021 stanno andando a ruba e per la sfida di domenica il colpo d'occhio sarà decisamente importante.

Come scrive La Nazione, la capienza dello stadio al 75% permetterà l'accesso a poco meno di 30.000 spettatori e i tagliandi stanno terminando per gran parte dei settori. In esaurimento ci sono parterre di tribuna centrale, parterre coperto di Maratona e Curva Fiesole, pochi biglietti rimasti anche per la Maratona Centrale. Insomma, il colpo d'occhio anche con il Cagliari sarà dei migliori sulla scia delle prime giornata di campionato.