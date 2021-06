Verso Euro2020, Lippi: “L’Italia? Diversa dal 2006, ma può essere protagonista”

Nel 2006 l'Italia salì sul tetto del mondo: oggi i ragazzi di Mancini ci riprovano, Lippi segue interessato

"L’Italia attuale? Mi piace molto, soprattutto lo spirito creato da Mancini. Bravo davvero, Roberto. Mi piace anche il comportamento che ha in campo a prescindere dagli interpreti. Le mie sensazioni sono positive perché ho visto come giocano. E’ bella a vedersi, mi diverto a seguirla. I calciatori interpretano nel modo giusto anche le amichevoli, non pensano di avere limiti, vogliono sempre vincere”. Analogie tra l’Italia del 2006 e quella attuale? “No, sono distanti. Ma non vuol dire niente, come ha dimostrato Mancini nel triennio della sua gestione. I calciatori hanno le giuste caratteristiche per essere protagonisti”.