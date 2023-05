Verso Basilea: Cabral, allarme rientrato. Tentazione Castrovilli?

Stamani rifinitura a Firenze, poi la partenza. Per Italiano tentazione Castrovilli, dubbi anche in difesa

Vigilia di Basilea-Fiorentina, semifinale di ritorno di Conference League. In questi giorni l'osservato speciale è stato Arthur Cabral, reduce da una botta al piede che lo aveva tenuto fuori contro l'Udinese. Come scrive Repubblica Firenze, il brasiliano è tornato ad allenarsi con il resto della squadra e le sue chances da titolare in vista di giovedì salgono notevolmente. La scelta dell’attaccante resta uno dei pochi dubbi della vigilia e se Cabral non dovesse dare le giuste garanzie, Jovic è pronto a inserirsi per partire dal primo minuto.

L’altro ballottaggio riguarda la difesa: Milenkovic, squalificato all’andata, sembra certo di un posto mentre al suo fianco è corsa a tre, con Quarta - non schierato domenica - Igor e Ranieri tutti potenzialmente in grado di giocare titolari. L’argentino è leggermente avvantaggiato, ma occhio perché con un attaccante fisico come Augustin anche Igor potrebbe dire la sua. Per il resto sicuro di una maglia Terracciano in porta, Dodò e Biraghi sulle corsie di difesa, Amrabat e Mandragora in mediana, Gonzalez, Bonaventura e Ikoné sulla trequarti.