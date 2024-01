Vargas il preferito, ma non il solo: tutti i possibili piani B

Domani il giorno decisivo per chiudere la trattativa per Ruben Vargas: se non lui pronto un piano B last minute per accontentare Italiano

Redazione VN

Per un esterno offensivo che va (Brekalo questa mattina sarà ufficializzato all'Hajduk Spalato) c'è un esterno offensivo che arriva. Domani con ogni probabilità, se i contatti di questo fine settimana saranno sufficienti per trovare un punto d’accordo con l’Augsburg, potrebbe essere il giorno dell'arribo di Ruben Vargas. L'esterno dell'Augsburg è tornato ad essere l’obiettivo favorito della Fiorentina dopo essere sfumato Brian Rodriguez. Lo svizzero ieri ha pure giocato ottanta minuti nel 2-3 contro il Bayern Monaco. Come scrive il Corriere dello Sport, a 7,5 milioni diventerebbe un calciatore viola, ma è nota la resistenza del club tedesco a muoversi dai dieci milioni di richiesta e per quello ancora manca l’accordo. I bonus potrebbero risolvere la questione e, se così non fosse, sempre domani sarebbe comunque un giorno risolutivo.