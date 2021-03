“Uragano Vlahovic”: la prima tripletta per travolgere il Benevento

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla grande prestazione di Dusan Vlahovic, trascinatore della Fiorentina nei primi 45′ del Vigorito. Nemmeno nel 3-0 contro la Juve, i viola avevano giocato un primo tempo di pari livello. A Benevento, in un vero scontro diretto, il 3-0 è stato la sintesi perfetta di un primo tempo fantastico, dove il calcio di un campione come Ribery si è legato perfettamente alla squadra ed ha esaltato quel ragazzino di 21 anni capace di segnare la prima tripletta della sua carriera. Vlahovic e il suo sinistro d’oro, tre gol con lo stesso piede: di precisione, di sveltezza e infine d’antologia. Tre a zero al 45′. Poi venti minuti di vecchia, impaurita Fiorentina col Benevento che rientra in partita, grazie alla rete di Ionita. finché ha avuto fiato ed energie, poi non ha più retto al ritmo che si era imposto e finale ancora dei viola col 4-1 di Eysseric. E’ andata così a Benevento, con Prandelli che respira e Inzaghi che boccheggia.

