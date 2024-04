Una Fiorentina al palo: tra rammarico, rabbia e punti persi

Sì: diciotto legni tra pali e traverse in trenta partite disputate (manca all’appello Atalanta-Fiorentina rinviata per il malore poi fatale a Joe Barone a poche ore dal via). Ovviamente non tutti i diciotto legni hanno eroso punti alla squadra di Italiano, ma quello di due sere fa a Torino sicuramente sì: era 1-0 per la Juventus e poteva diventare 1-1 senza la traversa in coabitazione con l’intervento super del portiere polacco. Così uno a zero per la Juventus è rimasto e il conto dei legni “determinanti” è salito a otto. E tornando ad allargare il conto stesso, diciotto rimane un numero incredibile e, nella fattispecie del campionato italiano, una cifra record che poi trova pochi riscontri a livello europeo nei cinque campionati più importanti: tant'è vero che la Fiorentina conquista una medaglia di legno di cui farebbe volentieri a meno e che non è quella che s’intende di solito per il quarto posto di atleti e squadre. Si tratta invece del secondo posto nella classifica dei legni colpiti alla pari con il Bayer Leverkusen di Xavi Alonso, che è a quota 18 in Bundesliga come la formazione di Italiano in Serie A, e dietro soltanto al Liverpool di Jurgen Klopp che comanda in Premier League e nel vecchio continente con venti. Lo riporta il Corriere dello Sport.