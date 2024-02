Un mix di ironia e incredulità: Italiano deve invertire il trend

Ora o mai più. Italiano deve dare una segnale forte alla sua Fiorentina, partendo dalla sfida di questa sera contro quella Lazio che lui, da quando è a Firenze, non ha mai battuto. Sottolinea il Corriere dello Sport, come nella sfida di questa sera, il tecnico viola ripatirà dal quarto posto del 2023, dalle semifinale in Coppa Italia per la terza volta consecutiva e dagli ottavi di Conference. Insomma, da quella Fiorentina che portava a casa vittoria contro vittorie. E se chiedete a Italiano il perché di queste difficoltà nel battere la Lazio, vedrete sul suo volto una "specie di sorriso". Un mix tra ironia e incredulità. 0,2 punti di media: con nessun altro dei colleghi di Serie A è tanto in deficit. Le premesse non sono delle migliori, ma questa Fiorentina non ha più scuse. Al Franchi conterà soltanto vincere.