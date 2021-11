Un mese di amarcord per Saponara: il professore mette nel mirino il rinnovo

Il talento cristallino del numero 8 si sta finalmente facendo spazio partendo dalla fascia sinistra

Un novembre dall'alto contenuto emotivo, quello di Riccardo Saponara. Alle porte del mese ha affrontato lo Spezia, quindi sabato scorso il Milan, infine da qui ad una settimana sfiderà l'Empoli e la Sampdoria. Quattro ex squadre in meno di un mese, un periodo da incorniciare per il numero 8. E forse la prossima sfida è quella più carica di sentimenti. E' stato in azzurro che Saponara ha mosso i primi passi nel calcio che conta, con Sarri e Giampaolo che ne hanno accompagnato la crescita da trequartista. Ora Ricky gioca da esterno, e accarezza l'idea di un rinnovo contrattuale che, per il momento, rimane solo un'ipotesi, senza ancora contatti ufficiali tra le parti. Lo scrive La Nazione.