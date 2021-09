Un Italiano poco italiano. La Fiorentina è uscita dal tunnel

Italiano di nome, ma non di fatto. L'allenatore della Fiorentina ha compiuto un mezzo miracolo

"Quello di Italiano è un mezzo miracolo, ma poi resta il peso della qualità dei singoli e su questo la Viola è ancora indietro. Sottil, per esempio, è stato bravo a scartare il cioccolatino di Nico Gonzalez, ma in un paio di occasioni ha tenuto a ricordarci perché non è Robben."

"In ogni caso, non fai un tempo di quel livello se non c’è coesione, convinzione nei propri mezzi e anche qualche lampo puro di qualità. Quindi si può mettere ormai a verbale che il tunnel è finito e la luce in fondo non era il treno in arrivo."