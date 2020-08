Un club di A bussa alla porta per Cutrone, ma l’affare è in salita. I dettagli

La panoramica di mercato della Gazzetta dello Sport accende i riflettori anche sul Genoa, e in particolare sull’attacco dei rossoblu, con delle soluzioni al vaglio: piacciono molto Llorente e Younes, chiusi nel reparto offensivo del Napoli, ma il preferito sarebbe Patrick Cutrone. Tuttavia, la trattativa con la Fiorentina non sarebbe in discesa, chiude la Rosea, probabilmente per via della volontà dei viola di non privarsi dell’attaccante classe 1998.

E IL PRESIDENTE PREZIOSI SI LAMENTA: “MAGARI UN COMMISSO COMPRASSE IL GENOA…”