Ultima sfida per sognare l’Europa: contro la Roma è gara da dentro o fuori

La Fiorentina dovrà assolutamente battere la Roma per sperare nell'Europa

"L’ultima sfida per sognare l’Europa": titola così Repubblica Firenze che si proietta già allo scontro diretto tra Fiorentina e Roma in programma lunedì 9 maggio al Franchi. Una gara da dentro o fuori, la definisce il quotidiano. Complici soprattutto i ko contro Salernitana e Udinese, i viola si sono complicati la vita da soli. Citazione del tecnico dopo l’1-0 di San Siro, dove però è arrivata anche una prima risposta dal punto di vista dell’approccio e dell’atteggiamento dopo alcuni passi falsi che avevano colpito per la mancanza di gioco e di lucidità.