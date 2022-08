Twente, vigilia quieta e niente pressioni. Ma stasera il registro cambia

Il Corriere Fiorentino in edicola stamani traccia un profilo della città che ospiterà il ritorno dei playoff di Conference League fra Twente e Fiorentina. A Enschede, nella subregione di Twente a qualche chilometro dalla Vestfalia tedesca, la vigilia scorre via senza l’attesa del grande evento, lungo le vie di questa cittadina prettamente universitaria il calcio pare essere l’ultimo degli interessi. Ma chi è del posto giura che stasera la bolgia si formerà nell'arco di pochissimo tempo. Un gran tifo, ma nessuna pressione: se non dovesse arrivare un risultato positivo nessuno metterebbe la squadra sotto processo. Questione di mentalità, e di una cultura sportiva diversa da quella italiana, anche se stasera la Fiorentina dovrà comunque confrontarsi con uno stadio infuocato .