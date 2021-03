La Fiorentina e il suo allenatore domani non possono fallire: per la classifica, il morale e anche per scacciar via le voci su Iachini ancora sotto contratto e ovviamente a disposizione per senso del dovere ma pure come rivelato agli amici per il forte attaccamento ai colori viola e perché ormai conosce bene l’ambiente. Con l’ombra Iachini e i rumor per il prossimo futuro su Sarri, Gattuso, Juric, De Zerbi (e non solo), con l’obbligo di un solo risultato Prandelli si appresta ad affrontare la trasferta più dura. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola oggi.

LEGGI ANCHE: Prandelli, a Benevento caccia al tris dopo le vittorie con Crotone e Spezia