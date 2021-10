Tuttosport: possibile blitz del Liverpool per Vlahovic a gennaio

In Premier League il serbo piace anche a Manchester City e Chelsea

Tuttosport si concentra su Dusan Vlahovic. Ieri Fabio Paratici, dirigente del Tottenham, ha escluso gli Spurs dalla corsa al serbo. La Juventus, si legge sul quotidiano, è la squadra favorita fra le italiane (davanti a Milan e Inter). L'attaccante della Fiorentina fa gola anche al resto dei top club della Premier League e non sarà facile per la Vecchia Signora se dovessero scendere in campo le sterline del Manchester City, del Chelsea e, soprattutto, del Liverpool, una delle società più interessate a Vlahovic e che potrebbe anche sorprendere tutti con un blitz a gennaio.